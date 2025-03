Per il prezioso contributo artistico e per l’impegno nella valorizzazione culturale della nostra città, il Comune di Piacenza ha deciso di conferire la Benemerenza Civica “Piacenza Primogenita d’Italia” a Diego Maj, figura di spicco nel panorama teatrale italiano e fondatore di Teatro Gioco Vita. Il riconoscimento, assegnato ogni anno il 10 maggio, celebra personalità che hanno contribuito in modo significativo alla crescita culturale e sociale della città.

Diego Maj, laureato in Pedagogia, è attivo nel mondo del teatro fin dagli anni Settanta, quando ha iniziato la sua collaborazione con Teatro Gioco Vita, emergendo come uno dei protagonisti del movimento dell’animazione teatrale. A partire dal 1978, ha guidato la compagnia verso la produzione teatrale, facendosi promotore dell’arte del teatro d’ombre, una tecnica che ha portato il nome di Piacenza sui palcoscenici internazionali, dall’Europa al Giappone, dal Brasile a Israele.

panorama culturale cittadino

Nel corso della sua carriera, Maj ha contribuito alla crescita del panorama culturale cittadino, inaugurando nel 1988 il Teatro San Matteo e ottenendo per Teatro Gioco Vita il riconoscimento ministeriale come Centro stabile di produzione e ricerca per il teatro ragazzi. Nel 2000 ha assunto la direzione del Teatro Comunale Filodrammatici, mentre dal 2003 cura la programmazione della prosa al Teatro Municipale di Piacenza.

L’impegno artistico e culturale di Maj è stato già premiato con prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio della Critica 2008 dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro. La Benemerenza Civica rappresenta quindi un ulteriore attestato di stima per il suo straordinario contributo alla vita culturale della città.

La scelta

La candidatura di Diego Maj è stata espressione della volontà di diversi consiglieri comunali sia nell’ala della maggioranza che in quella delle minoranze. La decisione finale è stata poi presa dalla commissione giudicatrice composta dalla sindaca Katia Tarasconi, dalla presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo e dai capigruppo consiliari, insieme al delegato provinciale Coni Robert Gionelli e dal presidente della Famiglia Piasinteina Danilo Anelli.