Mobilità green: a Piacenza arrivano tre bus elettrici, altri sette nel 2026

Nella giornata di oggi, giovedì 27 marzo 2025, sono stati consegnati tre nuovi autobus elettrici che entrano a far parte della flotta di mezzi pubblici piacentini.

Il rinnovamento dei mezzi comprende in tutto 10 autobus elettrici, gli altri 7 saranno consegnati entro la fine del 2026.

L’investimento è stato possibili grazie ai fondi del PNRR: 7,5 milioni di euro per i dieci E-bus MAN Lion’s City.

L’operazione rientra nel Piano aziendale degli investimenti che nel triennio 2024-2026 porterà all’acquisto di 210 nuovi autobus in totale, di cui 90 solo per il capoluogo per uno stanziamento complessivo di 76 milioni di euro, di cui 20 a carico di SETA e 56 coperti da contributi nazionali.

Alla presentazione dei tre bus elettrici già entrati in servizio, avvenuto in Municipio, erano presenti la sindaca Katia Tarasconi, il vicesindaco Matteo Bongiorni, Paolo Garetti, amministratore unico di Tempi Agenzia, e Alberto Cirelli, presidente di SETA in carica fino a maggio, che nei giorni scorsi ha presentato le dimissioni.

IL SERVIZIO DI DANILO DI TRANI

fotogallery di mauro del papa