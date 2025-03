Xnl: al via sabato la mostra su Giovanni Fattori, il “genio” dei Macchiaioli

Dal 29 marzo gli spazi di XNL Piacenza, il centro dedicato alle arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano, ospitano la mostra Giovanni Fattori 1825-1908. Il ‘genio’ dei Macchiaioli a cura di Fernando Mazzocca, Giorgio Marini ed Elisabetta Matteucci. Una mostra con cui Piacenza celebra il bicentenario della nascita di uno degli artisti più significativi del panorama figurativo europeo dell’Ottocento, che ha saputo dominare tutti i generi pittorici ed è stato uno dei protagonisti indiscussi del movimento dei Macchiaioli.

Dalle prime ricerche sulla macchia agli intensi ritratti, dai paesaggi en plein air ai soggetti di vita rurale, dalle scene che esaltano la Maremma alla straordinaria interpretazione dei soggetti militari, dalle scene di battaglia ai momenti più intimi della vita di guarnigione: ogni soggetto è colto con un’intensità quasi tattile.

170 opere in mostra

Attende i visitatori, un corpus di lavori importante, con 170 opere (di cui 100 dipinti e 70 tra disegni e incisioni), per un percorso espositivo che racconta Giovanni Fattori offrendo una nuova interpretazione della sua figura e della sua opera.

La mostra dedica una peculiare attenzione anche alla produzione grafica dell’artista, esponendo acqueforti di sorprendente bellezza, disegni e incisioni inediti, testimoni della capacità di Fattori di rinnovare il proprio linguaggio e dell’impatto che ha avuto sulla grafica italiana del Novecento; mentre un ponte tra il passato e la contemporaneità, lo offre la sezione conclusiva del percorso espositivo, a cura di Paola Nicolin, con opere del fotografo Elger Esser (Stoccarda,1967), grande interprete della relazione tra pittura e fotografia. Le sue immagini, prossime al linguaggio pittorico e caratterizzate da un affascinante equilibrio tra paesaggio e memoria, dialogano intensamente con il naturalismo ottocentesco di Fattori.

In occasione e in collaborazione con la mostra di XNL Piacenza, infine, la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi presenta Da Ghiglia a Morandi. Ripensare Fattori nel Novecento, a cura di Barbara Cinelli. Visitabile con lo stesso biglietto dell’esposizione in XNL, un corpus di oltre 30 opere di grandi artisti del Novecento – da Giorgio Morandi a Carlo Carrà, da Ardengo Soffici a Oscar Ghiglia – che esplorano il dialogo a distanza con Giovanni Fattori.

PROGRAMMA SCUOLE

Come di consueto, XNL Arte dedica una particolare attenzione alle scuole, con un programma speciale di attività didattiche gratuite per avvicinare gli studenti alla poetica del vero cara a Giovanni Fattori, ai temi e alla pluralità di linguaggi di cui fu interprete, dalla pittura alla grafica, fino alla fotografia contemporanea di Elger Esser. Gli atelier, a cura della coordinatrice XNL Educational Enrica Carini, sono gratuiti fino a esaurimento posti, l’ingresso in mostra per gli studenti è agevolato a 3 € (gratuito per le Scuola dell’Infanzia) e per informazioni e prenotazioni gli insegnanti possono scrivere a: [email protected].

Le classi che non desiderano prendere parte agli atelier, possono comunque accedere alla mostra con biglietto agevolato e prenotare le visite guidate dedicate ai gruppi attraverso il contact center della mostra.

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Dopo un’anteprima riservata alla stampa e alle autorità in programma per venerdì 28, la mostra aprirà ufficialmente le porte al pubblico sabato mattina, 29 marzo, e si potrà visitare fino al 29 giugno prossimo, da martedì a venerdì, dalle ore 10 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20. Per informazioni e prenotazioni è attivo anche un Contact center tutti i giorni dalle ore 10 alle 17, che risponde al numero +39 329 5617174 e all’indirizzo e-mail [email protected]. Le informazioni sono disponibili anche sul sito xnlpiacenza.it e i biglietti già acquistabili su Vivaticket.

La mostra è promossa da Rete Cultura Piacenza, che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia e Diocesi di Piacenza-Bobbio.

La mostra Giovanni Fattori 1825-1908. Il genio dei Macchiaioli è prodotta da Dario Cimorelli Editore e realizzata con il sostegno della Banca di Piacenza, in collaborazione con l’Istituto Centrale per la Grafica, la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, l’Istituto Matteucci, il Comune di Livorno e la Fondazione Livorno.