Musica e soft skill: al via il progetto targato Cattolica e Conservatorio Nicolini

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Piacenza, e il Conservatorio Nicolini di Piacenza promuovono un seminario e laboratorio nell’ambito del partenariato fra i due atenei sul progetto di placement UC CareER Hub, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con fondi FSE +.

competenze trasversali

Il “Fare Musica” richiede un approccio metodologico fondato sulle Competenze Trasversali (Soft Skill), che si rivelano essenziali e indispensabili nel processo creativo. Questo percorso formativo intende evidenziare l’importanza dell’ascolto attivo e della condivisione delle conoscenze come strumenti fondamentali per il lavoro di squadra.

Il progetto, destinato agli studenti triennali e magistrali dell’UCSC Piacenza, si sviluppa in tre incontri di tre ore ciascuno, curati da tre docenti del Conservatorio Nicolini: Giuseppe Camerlingo (coordinatore e docente di Orchestra), Guido Galterio (docente di Musica da Camera) e Loris Stefanuto (docente di Percussioni), in collaborazione con Franca Cantoni, docente di Organizzazione Aziendale di UCSC. Gli studenti del Conservatorio Nicolini parteciperanno attivamente come facilitatori dei processi comunicativi.

Sabato 29 marzo 2025, dalle 14:30 alle 17:30, il Conservatorio Nicolini ospiterà il primo seminario del percorso. Guidati dal Maestro Giuseppe Camerlingo, gli studenti avranno l’opportunità di scoprire come l’ascolto attivo sia un pilastro della creazione musicale e della comunicazione efficace. Attraverso un viaggio tra logica ed emozione, tra cuore e cervello, i partecipanti esploreranno il ruolo della motivazione e della passione nel fare musica, approfondendo anche il concetto di intelligenza collettiva. Come si organizza un’orchestra? Quali sono le dinamiche di una prova? Queste domande troveranno risposta in un’esperienza formativa immersiva e interattiva.

contesti e regole

Il percorso proseguirà sabato 5 aprile 2025, sempre dalle 14:30 alle 17:30, ancora una volta presso il Conservatorio. In questa occasione, accanto a Camerlingo interverrà anche il docente Guido Galterio, per un approfondimento sulle diverse modalità di fare musica: solismo, musica da camera e orchestra.

Tre contesti con regole e dinamiche differenti, ma tutti accomunati dalla necessità di equilibrio tra leadership, rigore e flessibilità. Quanto conta il compromesso nel raggiungimento di un obiettivo comune? E soprattutto, esiste davvero la perfezione? Un interrogativo che verrà affrontato attraverso esempi pratici e riflessioni sul valore del tempo, un elemento essenziale non solo nella musica, ma anche nel lavoro di squadra.

Il laboratorio si concluderà venerdì 11 aprile 2025, dalle 13:30 alle 16:30, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, con un’esperienza che metterà gli studenti alla prova nella dimensione della performance e dell’improvvisazione.

Sotto la guida di Giuseppe Camerlingo e Loris Stefanuto, i partecipanti sperimenteranno il valore della spontaneità attraverso esercizi di respiro, canto e body percussion. Un’opportunità per abbattere barriere comunicative, esplorare nuove forme di espressione e rafforzare la capacità di adattamento a situazioni impreviste.

L’intero progetto è stato ideato, progettato e coordinato da Franca Cantoni e Giuseppe Camerlingo, con il contributo attivo degli studenti del Conservatorio Nicolini nel ruolo di facilitatori.

Un percorso che non è solo un’esperienza formativa, ma una metafora del lavoro di squadra e della capacità di costruire insieme un’armonia comune, proprio come in un’orchestra.