Raineri-Marcora, inclusione tra tavoli e fornelli per 25 studenti con il ProgettONE

Al Campus “Raineri-Marcora”, i forni e i fuochi delle cucine, così come le macchine del caffè, sono sempre accesi e in piena attività. Le professoresse Principi, Naimoli, Tavarozzi, Iodice, Cavuoti e Rapaccioli, insieme ai docenti di sostegno, hanno guidato brigate di studenti vivaci e motivati nei laboratori dell’Istituto Alberghiero.

All’interno del ProgettONE, un’iniziativa di inclusione pensata per valorizzare ogni studente, si sono svolti sette incontri che hanno permesso a ragazzi con fragilità di cimentarsi nei ruoli di cuochi e camerieri. Rispetto allo scorso anno, i laboratori sono raddoppiati, dando così l’opportunità a tutti i 25 studenti interessati di partecipare attivamente.

Grazie al ProgettONE, i ragazzi hanno potuto emergere come veri protagonisti. Non si è trattato solo di un’esperienza didattica, ma di un autentico laboratorio di vita, in cui la diversità si è rivelata una risorsa inestimabile.

Il bar, nel contesto del progetto, si è trasformato in un luogo di incontro e scambio, favorendo un’atmosfera di accoglienza e rispetto reciproco. Qui, le differenze non sono state barriere, ma la spinta per una creatività collettiva e inclusiva.

Anche in cucina, gli studenti si sono alternati nei ruoli di cuochi e ospiti, scoprendo che il cibo è molto più di semplice nutrimento: è condivisione, celebrazione della vita e dimostrazione di passione e autenticità. Il momento a tavola è diventato così un simbolo universale di unione, inclusione e rispetto.

Il progetto ha trasmesso un’importante lezione: la diversità non è un limite, ma una fonte inesauribile di ricchezza e opportunità. Valorizzando ogni capacità, si possono creare momenti autentici di appartenenza e crescita personale e collettiva. Un’esperienza che, con il suo spirito inclusivo e positivo, rimarrà nel cuore di tutti, testimoniando come la scuola possa essere un luogo in cui ogni differenza diventa un ponte verso il futuro.