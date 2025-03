Trova scatola da scarpe con 185 milioni di lire, Bankitalia non le converte in euro

Trovare 185 milioni delle vecchie lire e temere di non riuscire a convertirle in euro.

E’ quanto sta vivendo un piacentino di 50 anni che qualche tempo fa, sistemando la casa dei genitori a Piacenza, ha trovato in cantina una scatola di scarpe al cui interno erano custodite le banconote. L’uomo ha inizialmente contattato la Banca d’Italia per chiedere informazioni per effettuare il cambio ma si è sentito rispondere che non era più possibile trascorsi dieci anni dall’entrata in circolazione dell’euro (2002).

L’uomo si è rivolto ad uno studio legale di Roma che si occupa a livello nazionale ed internazionale, tra le altre cose, della conversione lire/euro, per ottenere il cambio forzosamente tramite una richiesta di conversione avanzata davanti al Tribunale Ordinario di Roma.

“Anche se attualmente in Italia esiste una prescrizione ordinaria decennale per l’esercizio dei diritti di credito (come sostiene Bankitalia) – spiega lo studio legale -, prescrizione che non esiste in tutti gli altri Paesi della Comunità europea dove è ancora possibile “cambiare” in euro l’ex moneta nazionale, è altrettanto vero che il termine iniziale dei dieci anni decorre da quando il soggetto può far valere il proprio diritto (art. 2935 c.c.), quindi nel caso di specie dalla data di ritrovamento delle banconote, ritrovamento che risale a poco tempo fa”.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI