Conservatorio: borse studio per un totale di 49mila euro a studenti italiani ed europei

Il Conservatorio Nicolini annuncia, durante una conferenza stampa, l’apertura del bando per le borse di studio dedicate agli studenti italiani e della Comunità Europea che desiderano intraprendere un percorso di studi musicali per l’Anno Accademico 2025-2026.

Grazie a un fondo complessivo di 49mila euro, tanti giovani talenti avranno la possibilità di accedere ai corsi di Triennio e Biennio con un sostegno economico significativo. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per chi sogna di costruire il proprio futuro nel mondo della musica, abbattendo le barriere economiche e incentivando l’eccellenza artistica.

le norme di assegnazione

Le borse di studio saranno assegnate sotto forma di riduzione del contributo accademico per il primo anno di studi, sulla base delle graduatorie e delle valutazioni delle commissioni degli esami di ammissione. I benefici previsti includono l’esenzione totale, parziale o parziale ridotta del contributo accademico, a seconda del posizionamento in graduatoria.

Le iscrizioni online per i corsi Triennali, Biennali e Propedeutici saranno aperte dal 1° al 30 aprile 2025, mentre gli esami di ammissione si terranno dal 9 al 14 giugno 2025 presso la sede del Conservatorio.

“Siamo orgogliosi di poter offrire un supporto concreto ai giovani musicisti che desiderano intraprendere un percorso di alta formazione nel nostro Conservatorio – ha affermato, durante la conferenza stampa il presidente del Conservatorio Massimo Trespidi -.Grazie a queste borse di studio, abbattiamo le barriere economiche e promuoviamo l’accesso alla cultura musicale, valorizzando il talento e l’impegno. Vogliamo dare anche un segnale forte a tutte le istituzioni locali, ma anche nazionali: anziché spendere soldi per le armi e per la guerra sarebbe meglio investire nei giovani, nella cultura, nella musica e dell’istruzione”.

“formazione di alto livello”

“Il Conservatorio Nicolini conferma ancora una volta il suo impegno nella formazione di alto livello, investendo risorse significative per sostenere gli studenti meritevoli – ha sottolineato il direttore del Conservatorio Roberto Solci -. Questo fondo per le borse di studio rappresenta un segnale concreto della nostra volontà di favorire l’accesso all’istruzione musicale e di incentivare l’eccellenza artistica. La musica è un patrimonio culturale fondamentale, e crediamo che offrire opportunità ai giovani talenti sia la chiave per garantirne il futuro. Ringraziamo tutti coloro che rendono possibile questa iniziativa e ci auguriamo di accogliere presto nuovi studenti appassionati e determinati”.

Per candidarsi e ottenere maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito www.conservatorionicolini.com o contattare direttamente la segreteria accademica ai seguenti indirizzi email: [email protected] e [email protected]