La riforma sui ticket tra dubbi e critiche: “Farmaci generici avvantaggiati”

Fra i clienti che entrano ed escono dalle farmacie quasi nessuno ha sentito parlare della prossima riforma sui ticket della Regione. I pochi si dividono fra chi dice che “ne beneficeranno i farmaci equivalenti a costo zero”, perché acquistati di più, e chi invece lamenta che “le mani in tasca si mettono sempre ai cittadini”. A un mese dall’avvio della riforma che entrerà in vigore dal 2 maggio, anche le farmacie aspettano maggiori chiarimenti e formulano più ipotesi che certezze. Sui farmaci sarà previsto un ticket di 2,20 euro a confezione di medicinale, fino a un massimo di 4 euro per ricetta, tranne per chi risulta esentato dal pagamento per reddito o patologie, in Emilia Romagna 1 cittadino su 3.

L’ARTICOLO DI FILIPPO LEZOLI SU LIBERTA’