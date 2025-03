Serata di emozioni al Cai con il ricordo della spedizione in Devistan

Il Cai di Piacenza ha organizzato un evento di festa e ricordo della spedizione al Devistan, nella regione del Garwhal indiano, partita il 5 settembre del 1981.

La spedizione fu il primo evento di respiro internazionale organizzato dalla sezione di Piacenza del Cai in occasione del cinquantenario della sua fondazione, per aggiungere un alto capitolo storico dopo la partecipazione del dottor Guido Pagani alla spedizione italiana al K2 del 1954.

La spedizione fu organizzata per raggiungere la cima del Devistan di 6.648 metri, in una zona alpinistica di tutto rispetto (il Garwhal Indiano) che appartiene alla catena Himalayana al confine con il Tibet, dove le 2 cime più famose sono il Nanda Devi ed il Changabang.

Le informazioni ed i mezzi tecnologici a disposizione erano quelli di allora, ma l’entusiasmo fu il motore principale. Alla spedizione si aggiunse anche un trekking organizzato direttamente dal gruppo dei piacentini capitanato da Massimo Viganò, senza l’ausilio di un’agenzia ed anche quello fu una vera avventura per raggiungere il campo base della spedizione.

La serata è stata molto partecipata e ricca di contenuti, curati dal Cineclub Cattivelli, che ha presentato un filmato del trekking ottenuto dalla registrazione in superotto di uno degli escursionisti (Luciano Sacchi), inoltre la proiezione delle immagini tratte dalle diapositive dei componenti sia della spedizione che del trekking e infine una serie di interviste ad alcuni dei protagonisti della spedizione e del trekking.

E’ stata l’occasione per rivedere insieme i protagonisti di allora, con qualche kilometro in più nel motore, ma con lo stesso spirito ed entusiasmo di sempre, perché quello che invecchia può essere il corpo, ma non lo spirito che è immateriale.

L’evento si è concluso con alcuni brani eseguiti dal coro del Cai.

IL VIDEO CON LE RIPRESE DI GIOVANNI FUSINI