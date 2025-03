“Storie di alternanza”: terzo posto per il liceo Respighi, premio di mille euro

Il Liceo scientifico Respighi di Piacenza ha conseguito il terzo posto nell’ambito del Premio “Storie di Alternanza” promosso dalla Camera di Commercio dell’Emilia, il cui obiettivo è quello di rafforzare i legami tra Scuola e mondo del lavoro e rendere più efficaci i percorsi di alternanza scuola-lavoro, chiamando i giovani studenti alla realizzazione di testimonianze video sulle esperienze vissute a contatto con le imprese.

La premiazione è avvenuta nella sala Aurea della Camera di commercio a Parma, e che ha coinvolto oltre 400 studenti di 12 Istituti superiori di Piacenza e Parma, tutti impegnati in esperienze di alternanza scuola-lavoro che hanno poi racchiuso in 18 video, in cui le tematiche affrontate sono state l’inclusività, la transizione ecologica e digitale, l’educazione finanziaria e l’imprenditività.

progetti di orientamento

“Siamo molto grati agli Istituti che hanno aderito all’iniziativa – sottolinea il vicepresidente vicario della Camera di commercio dell’Emilia, Filippo Cella – che si inserisce nei progetti nei Orientamento che continuiamo a sostenere, per consentire ai giovani di vivere esperienze importanti in diretto contatto con le imprese; un modo per toccare personalmente le dinamiche del mondo del lavoro e, soprattutto, per mettere in atto le competenze già acquisite e trarre elementi importanti di orientamento per il futuro professionale”.

esperienza innovativa con “F1 in Schools”

Innovativa l’esperienza degli studenti del “Respighi”, che si sono aggiudicati un premio di mille euro. L’Istituto, infatti, ha aderito al progetto internazionale “F1 in Schools”, organizzato in Italia da Innovation Farm e Dallara; una sfida multidisciplinare di rilevanza internazionale (con la partecipazione di 60 Paesi e il coinvolgimento annuale di oltre 26.000 istituti scolastici) in cui le squadre di studenti collaborano per progettare una vettura di Formula 1 in miniatura, alimentata ad aria compressa, che compete su un rettilineo di 24 metri.

L’obiettivo del progetto è quello di creare un ambiente educativo stimolante, ispirato al fascino della Formula 1 e fondato sui principi delle STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte/Design e Matematica), integrando anche discipline trasversali e gestione d’impresa. Agli studenti viene così offerta l’opportunità di vivere esperienze significative per lo sviluppo di competenze trasversali e orientative, divenute essenziali per un inserimento attivo nel mondo del lavoro e nella società contemporanea.

Nell’anno scolastico 2023-2024 il Liceo Scientifico Respighi ha sostenuto due team nel progetto F1 in Schools Italy: AMX e Hammer. Entrambe le scuderie si sono distinte nel Campionato Italiano, superando le gare di qualifica a Fornovo di Taro il 2 marzo, le semifinali a Fiorano Modenese il 13 aprile e conquistando un posto in finale presso la Dallara Academy il 16 giugno. Il team AMX ha ottenuto il terzo posto e il titolo di Best Enterprise Project, mentre Hammer ha conseguito il primo posto, aggiudicandosi il titolo di Campione d’Italia.

“Risultati d’eccellenza – osserva Filippo Cella – che nascono da una grande collaborazione tra realtà diverse e da un vero lavoro di squadra, come è nello spirito del Premio Storie di Alternanza”.

La soddisfazione per l’ampia adesione al Premio è espressa dal prof. Andrea Grossi, dirigente dell’Ufficio scolastico Territoriale di Piacenza e Parma; “i percorsi sostenuti da studenti e docenti – osserva – sono testimonianza della capacità delle nostre scuole di leggere i nuovi bisogni sociali di sostenibilità, coniugando capacità di innovazione, creatività, rigore scientifico e competenze tecnologiche”.