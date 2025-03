Weekend di porte aperte: Fiat Grande Panda, debutto ufficiale da Programma Auto

La nuova Fiat Grande Panda ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo dell’auto, catturando l’attenzione di appassionati e curiosi. Il modello è stato presentato sabato 29 marzo presso la concessionaria Programma Auto, in via Emilia Parmense 144, davanti a un pubblico numeroso. Per celebrare l’arrivo di questa attesa novità, Programma Auto ha organizzato un weekend di porte aperte, offrendo a tutti la possibilità di scoprirla da vicino e provarla su strada. L’evento prosegue anche oggi, domenica, con un’intera giornata dedicata ai test drive. Con il suo design innovativo e la vocazione alla versatilità e sostenibilità, la Grande Panda è pronta a ridefinire il concetto di city car.

“Con la Grande Panda – ha spiegato Piergiorgio Zambelli, titolare Programma Auto – Fiat torna con forza nel segmento B. Questo nuovo modello rappresenta l’evoluzione di un’icona che da oltre quarant’anni è sinonimo di affidabilità e praticità, reinterpretando il suo stile in chiave moderna”.

“modello cruciale per Stellantis e per il marchio Fiat”

Presente allo svelamento della nuova creatura Fiat anche Antonella Bruno, responsabile del mercato Italia per i marchi Stellantis, accompagnata dal suo team composto da Mauro Icardi e Alessandro Consiglio: “La Grande Panda – ha commentato – è un modello cruciale per Stellantis e per il marchio Fiat. Rappresenta l’inizio di una nuova fase per il brand e si affianca alla Pandina, che nel 2024 è stata l’auto più venduta in Italia, confermandosi al vertice del mercato anche nei primi mesi del 2025 con 25.400 clienti. La Grande Panda segna anche il ritorno di Fiat nel segmento B, quello delle vetture intorno ai 4 metri di lunghezza, un settore in cui Fiat è stata leader per 60 anni, con oltre 23 milioni di auto vendute in Europa, di cui 10 milioni solo in Italia. Questa vettura nasce dal Centro Stile di Torino e, grazie alle piattaforme multi-energy di Stellantis, è disponibile sia in versione elettrica che ibrida, offrendo al cliente la libertà di scegliere la motorizzazione più adatta alle proprie esigenze. Il design – prosegue la dott.ssa Bruno – richiama gli stilemi iconici della Panda degli anni ‘80, mantenendo le caratteristiche di una Fiat: compatta ma spaziosa, essenziale, robusta e perfetta per le famiglie. Fiat rimane fedele alla sua filosofia di rendere l’auto accessibile a tutti, ed è per questo che il prezzo della versione ibrida parte da 16.950 euro con rottamazione, mentre la versione 100% elettrica è disponibile a partire da 22.950 euro”.

Ospite dell’evento è stato anche Alessandro Rosselli, Sales Area Manager Fiat, che ha portato il suo saluto e il supporto al progetto. Presenti inoltre, per Programma Auto, Gabriele Dallaspezia (responsabile vendite), Damiano Dordi (direttore generale) e Cecilia Razza (responsabile marketing).