Consiglio, Lega: “Più controlli in viale Dante”. La sindaca: “Pattuglie già presenti”

Disagi giovanili, la percezione di insicurezza tra i residenti di viale Dante, l’incertezza riguardo il rilascio d’acqua dalla diga del Brugneto e i ritardi del cantiere nel parco giochi del Pubblico Passeggio. Sono solo alcuni dei temi affrontati, oggi, lunedì 31 marzo, nella fese iniziale del consiglio comunale di Piacenza dedicata alle comunicazioni.

Disagio giovanile

“Fragilità, abuso di sostanze, aggressività ed esclusione sociale”. La consigliera della lista civica Barbieri-Liberi Barbara Mazza ha aperto i lavori in consiglio comunale con una lettera rivolta ai ragazzi e alle ragazze di Piacenza.

“Dobbiamo chiederci che tipo di genitori siamo – le sue parole -. Fare il genitore è il mestiere più difficile del mondo, non c’è una ricetta, non ci sono regole. Allo stesso tempo ci vuole però una scuola che oltre a istruire, educhi. I ragazzi per ritrovarsi hanno bisogno di noi adulti”.

Diga del Brugneto

Durante le comunicazioni iniziali ha preso parola anche il consigliere di Alternativa per Piacenza Luigi Rabuffi, che ha incentrato il suo intervento sul cambiamento climatico e un diritto all’acqua che secondo il consigliere “va tutelato”. “Dobbiamo preoccuparci perché la disponibilità idrica nazionale è in forte calo ed è in forte calo perché il consumo di acqua in Italia continua a crescere” commenta Rabuffi prima di volgere lo sguardo verso la diga del Brugneto: “Necessario sedersi rapidamente attorno a un tavolo per chiedere un rilascio ben più consistente rispetto a quello disposto dal disciplinare scaduto e che sia inaccettabile che in Liguria si parli di rilascio zero e di chiudere i rubinetti. E’ primavera, la stagione irrigua incombe e il nostro Trebbia e con lui l’intero territorio ha bisogno d’acqua, sinonimo di vita” chiosa il consigliere di ApP.

Disagi in viale Dante

Luca Zandonella (Lega) ha invece riportato l’attenzione ai disagi lamentati dai residenti di viale Dante: “Dobbiamo tutelare i cittadini per bene – il suo intervento -, sarebbe importante aumentare i controlli con il contributo della Polizia locale prevedendo anche truppe appiedate, serve inoltre prevedere un’illuminazione più ampia e valorizzare il confronto con il gruppo di controllo di vicinato”. “Già da sei mesi due volte a settimana ci sono truppe appiedate – la replica della sindaca Katia Tarasconi -, il gruppo di vicinato funziona e l’attenzione da parte dell’amministrazione è da sempre alta. Mi farò carico di chiedere più pattuglie”.

Parco giochi sul Facsal

Federica Sgarbati (Lista civica Barbieri-Liberi) ha portato in consiglio la preoccupazione di diverse mamme riguardo le tempistiche del cantiere al parco giochi sul Facsal. A Sgorbati risponde il consigliere del Partito democratico Andrea Fossati: “Il cantiere procede – le sue parole – ha subito un rallentamento a causa del maltempo, ma in questi giorni verranno posizionati i nuovi giochi e nell’arco di un mese verrà ufficialmente inaugurato”. Sgorbati, in conclusione al suo intervento, si è detta incredula e preoccupata difronte “a un quartiere che si deve autotassare per aiutare le famiglie che si trovano in situazioni di povertà quando, nello stesso periodo, l’amministrazione comunale ha stanziato otto milioni di euro al Welfare”.