Musica sacra tra Dio e il Diavolo: Landini inaugura “Incontri in Bibliotec@”

Il Conservatorio Nicolini di Piacenza inaugura la nuova edizione di “Incontri in Bibliotec@“, curata come sempre da Patrizia Florio, con un evento di grande interesse culturale e musicale: la presentazione del volume “Musica Di Dio, musica Del Diavolo. Appunti di musica sacra” di Carlo Alessandro Landini. L’appuntamento è fissato per lunedì 7 aprile alle ore 16.30 presso la biblioteca dell’università musicale piacentina.

Landini, compositore, saggista e filosofo, dialogherà con Paolo Rossini e Mariateresa Dellaborra offrendo una prospettiva affascinante e approfondita sulla musica sacra. Il volume propone un percorso denso di analisi e riflessioni su temi fondamentali quali il rapporto tra testo e musica, l’influenza dello spazio architettonico sulla “musica di Dio” e la distinzione tra musica liturgica e musica religiosa. L’indagine critica di Landini si estende oltre la musica, abbracciando aspetti analitici, acustici e neuroscientifici, in una visione interdisciplinare che coinvolge tutte le arti.

Figura di spicco nel panorama musicale e accademico, Landini è stato docente di composizione presso il Conservatorio di Piacenza e ha lasciato un segno importante sia come compositore sia come autore. Già protagonista sul palcoscenico del Nicolini con le sue opere e i suoi scritti, Landini continua a offrire contributi di grande valore al dibattito culturale.

L’evento si prospetta come un’occasione imperdibile per esplorare il ruolo e l’evoluzione della musica sacra nei secoli, ponendo interrogativi e offrendo spunti di riflessione sulla sua funzione e sul suo significato nella società contemporanea.