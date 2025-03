Rimozione dei vecchi binari, il consiglio approva: “Per marciapiedi più sicuri”

Via libera da parte del Consiglio comunale alla mozione presentata da Alternativa per Piacenza riguardo alla rimozione dei vecchi binari lungo via IV novembre per realizzare al loro posto marciapiedi più sicuri per pedoni e aree a disposizione di chi aspetta l’arrivo dei pullman.

“Una proposta semplice ma concreta per migliorare la sicurezza dei pedoni – le parole del consigliere Luigi Rabuffi -. L’obiettivo è quello di realizzare marciapiedi sicuri, evitando che i pedoni, e in particolare i ragazzi in attesa dell’autobus, siano costretti a sostare sulla pista ciclabile, con evidenti rischi per la sicurezza.

“La nostra proposta punta a eliminare un ingombro inutile, dannoso e pericoloso – hanno spiegato i promotori della mozione –. Aiutare le persone ad avvicinarsi al centro a piedi o in bici è fondamentale anche per il tessuto commerciale, come dimostrato dal successo della manifestazione di Piacenza in Fiore.”

Il dibattito in aula

Il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Matteo Bongiorni, ha confermato l’attenzione dell’amministrazione sul tema. “Abbiamo preso in considerazione il tratto tra il parcheggio del Cheope e il palazzetto dello sport di via Alberici. Il nodo principale è rappresentato dai costi di bonifica e smaltimento dei binari – spiega -. Vogliamo progettare un’infrastruttura continua che risponda alle esigenze di pedoni, ciclisti e utenti del trasporto pubblico”.

Il consigliere Massimo Trespidi (lista Barbieri-Liberi) ha ricordato come il problema della copertura o eliminazione dei binari sia una questione di lunga data: “L’intervento merita attenzione. I problemi non riguardano solo via IV Novembre, ma anche via XXIV Maggio. I costi vanno valutati, ma un intervento di questo tipo migliorerebbe sicuramente la viabilità della zona.”

L’ex sindaco Patrizia Barbieri ha espresso perplessità, però, sulla realizzazione del progetto: “Siamo convinti della bontà della proposta, ma non altrettanto della sua fattibilità.” Il consigliere Matteo Anelli (Piacenza Coraggiosa) applaudendo la bontà dell’iniziativa ha suggerito inoltre di “integrare l’intervento con nuove alberature per rendere la zona più verde e vivibile”.

L’approvazione della mozione

La mozione è stata approvata con 28 voti favorevoli, astenuto Filiberto Putzu (Liberali). Ora resta da capire come l’amministrazione comunale intenderà procedere per realizzare il progetto e superare gli ostacoli economici legati alla rimozione dei binari.