“Una vita in musica”: Angil dal Dom della Famiglia piasinteina a Ivo Gilian

Ivo Gilian, decano della canzone piacentina, ha ricevuto l’Angil dal Dom per la sua straordinaria carriera artistica. Compositore, musicista e narratore, Gilian ha attraversato decenni di storia musicale con talento e passione, lasciando un segno indelebile nella musica da ballo e nella tradizione del Liscio. La cerimonia di premiazione di Ivo, accompagnato dalle famiglia, si è svolta al President, poco prima dello spettacolo “La vita è tutta un quiz!” di Uccio Genovese. Il prestigioso riconoscimento gli è stato conferito dalla Famiglia Piasinteina.

Queste le motivazioni che hanno portato alla consegna del premio da parte del razdur Danilo Anelli: “Per i prestigiosi successi ottenuti in campo musicale con meriti nazionali e internazionali, portando sempre nel suo cuore la sua amata terra, Piacenza”.

Un omaggio a un artista che, nato nel 1931, ha saputo raccontare con le sue canzoni e i suoi testi un’epoca, diventando un punto di riferimento per la musica piacentina e non solo. La sua avventura musicale è iniziata nel 1946, quando, appena quindicenne, è salito per la prima volta sul palco di una sala da ballo. Da allora, ha scritto, suonato e cantato, portando avanti la tradizione con passione inalterata.

Le sue origini affondano nel Polesine Parmense, ma è a Gerbido di Mortizza che si sente davvero a casa. “Sono orgoglioso e commosso nel ricevere questo riconoscimento. A 94 anni, guardo indietro con gratitudine a una vita dedicata alla musica – commenta il signor Gilian che proprio in questi giorni ha presentato il suo libro “Racconti di una Vita” – e sapere che il mio percorso viene ancora apprezzato è un’emozione indescrivibile”.