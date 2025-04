“Lo Specchio di Piacenza”, a Telelibertà il presidente di Terrepadane  Marco Crotti

Martedì 1° aprile 2025, alle 20.30 su Telelibertà, torna Lo Specchio di Piacenza, il programma curato da Nicoletta Bracchi. Ospite della puntata sarà Marco Crotti, presidente di Terrepadane e figura di spicco nel mondo agricolo. Durante l’intervista, Crotti ripercorrerà la sua storia personale e professionale, accompagnandoci in un viaggio attraverso immagini e ricordi. Dalla formazione come perito agrario all’istituto “G. Ranieri” all’ingresso nel mondo dell’imprenditoria agricola nell’azienda di famiglia specializzata nella coltivazione di cereali e pomodoro da industria, fino ai numerosi incarichi di prestigio ricoperti negli anni.

le esperienze di marco crotti

Un impegno costante che lo ha portato ad assumere ruoli di rilievo, come consigliere e delegato del movimento giovanile Coldiretti a Roma, consigliere del CEJA (Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori) a Bruxelles. A livello territoriale, ha guidato il Consorzio Provinciale Fitosanitario di Piacenza, AINPO, UNAPROA e il Consorzio Interregionale Ortofrutticoli. La sua esperienza manageriale lo ha portato anche alla presidenza di Boschi Food & Beverage Spa, oltre a essere stato presidente di Coldiretti Piacenza e del GAL del Ducato. Dal 2018 è alla guida di Terrepadane. Un racconto fatto di passione, esperienza e dedizione per il mondo agricolo. Tutte le puntate de Lo specchio di Piacenza sono disponibili sul sito on demand di Telelibertà.