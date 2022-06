Corte, missione compiuta: è finale playoff. Il Caorso non va oltre il pari con il Fraore

Sarà Lugagnanese-Corte Calcio la finale playoff del girone B di Seconda Categoria. Questo il responso della serata di semifinale che ha visto i magiostrini di Vivona piegare lo Scanderberg per 3-1. Al “Don Bosco”, i biancorossi hanno chiuso i tempi regolamentari sull’1-1 dopo il botta e risposta Coguteac-Ciotu.

Un risultato che, dopo gli extra-time, avrebbe consentito il passaggio del turno al Corte che però ha chiuso anticipatamente i giochi grazie alle marcature di Capra e Mazzini. Domenica prossima, a Lugagnano, sfida “secca” per sancire la prima piazza nella griglia per i ripescaggi in Prima Categoria.

Nell’ambito della lotta salvezza, il Caorso non è andato oltre l’1-1 interno con il Fraore. Parmensi avanti nel corso del primo tempo con Oudad e raggiunti nella ripresa da El Marouf. La squadra di Vitaliano, nel match di ritorno di domenica prossima, dovrà forzatamente centrare il successo per assicurarsi la permanenza in categoria.