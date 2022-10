Che Classe, ecco la nuova graduatoria. Cambia il tema per gli elaborati

Dopo una settimana, la graduatoria di Che Classe! presenta diverse conferme, ma ancora più sorprese e cambiamenti, come ci si poteva aspettare in questa fase del gioco.

Partiamo dal podio, che vede nuovamente trionfare la 2ªB della primaria di Ponte dell’Olio, ma seguita questa volta a stretto giro dalla 4ªA dell’elementare Mazzini di Piacenza. Gerbido perde una posizione rispetto alla scorsa graduatoria, pur raccogliendo un bel carico di punti in più.

È importante sottolineare che i punteggi che vedete oggi in graduatoria non tengono in considerazione gli elaborati arrivati in questi giorni a sostegno delle classi: sono ancora in corso i conteggi, e i punti verranno inseriti nei prossimi giorni.

E a partire da oggi potete cimentarvi nel nuovo tema per gli elaborati del nostro gioco, da inviare entro domenica 13 novembre: “Qual è il tuo piatto preferito?”.

La classifica del 31 ottobre 2022