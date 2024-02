Il karaoke dei nonni a Cortemaggiore: vanno forte le mondine e Gianni Morandi

C’è l’entusiasmo da gran festa alla Casa protetta Perini di Cortemaggiore: nel giorno di Martedì grasso va in scena il karaoke.

Sembra il Festival di Sanremo – Un evento importante: è la prima volta dal periodo di pandemia che la struttura apre agli esterni. Senza i volontari a portare musica sono stati anni silenziosi, ma per l’occasione sembrava di stare al Festival di Sanremo: stessa attesa, identico entusiasmo, applausi.

La playlist dei centenari – Fulvia Perini, la volontaria che fa la deejay per gli ospiti, dice che in playlist ha messo tutte le canzoni delle mondine: primo pezzo in scaletta “Piemontesina bella”. La signora Francesca, ospite della struttura, la sa tutta a memoria, non ha bisogno di guardare il monitor con le parole del karaoke, canta “ricordi quelle sere passate al Valentino, col bianco studentino” e intanto sorride.

Giuseppina Dallavalle è un’ospite molto vivace, ha una gonnellina di fili dorati e una collana di fiori hawaiani, si direbbe l’anima della festa: «Sono felice, così felice oggi, non avrei mai pensato che questo pomeriggio potesse riuscire così bene, ma adesso ascoltiamo Morandi?» e intona con gli occhi che brillano “Fatti mandare dalla mamma”. E non resta sola, nel ritornello la seguono in due. Non solo mondine, il Gianni nazionale piace.

Roberto Boaron, rappresentante del Gruppo Alpini di Cortemaggiore, stappa una bottiglia tra gli applausi di tutti. Ha portato dolci e bollicine in quantità, come sempre. Mentre si alzano i calici, parte a tutto volume il pezzone che non ti aspetti: è “Mamma Mia” dei Ricchi e Poveri. Adesso sembra proprio di stare a Sanremo.