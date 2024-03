Noceto-Bobbiese, rompe la mascella a un avversario a palla lontana: denunciato

Rompe la mascella all’avversario in campo, calciatore denunciato. È accaduto lo scorso dicembre durante la partita di Promozione tra Noceto e Bobbiese quando pare durante una mischia in area un giocatore della squadra ospite avrebbe colpito con un pugno l’avversario rompendogli la mascella. Da quanto emerge, l’episodio non è stato rilevato dalla terna arbitrale e quindi nessuna sanzione è arrivata dal campo. Ora però, rende noto l’Ansa, in seguito alle indagini dei carabinieri il giocatore della Bobbiese è stato denunciato per lesioni personali e rischia una squalifica che lo potrebbe tenere lontano dai campi di gioco per parecchio tempo.

I fatti risalgono al match tra il Noceto e Bobbiese –. Ad avere la paggio è stato un 20enne, giocatore della squadra di casa, colpito violentemente al volto da un avversario, “in maniera gratuita e senza alcuna motivazione legata al gioco”, sottolineano i carabinieri. Il giovane calciatore 20enne è finito a terra con il volto sanguinante ed è dovuto ricorrere alle cure mediche all’ospedale di Parma, poi dimesso con 25 giorni di prognosi, avendo riportato la frattura della mascella. L’episodio, secondo le ricostruzioni, si sarebbe svolto con la palla lontana ed in maniera del tutto avulsa dalla partita in corso.

L’Ansa riporta che il 20enne ha presentato denuncia alla stazione carabinieri di Noceto, indicando la partita e il numero di maglia dell’avversario. I militari hanno ascoltato diversi testimoni sia tra gli spettatori presenti che tra alcuni giocatori, accertando così che il gesto era stato totalmente estraneo al gioco. Da qui l’accusa di lesioni personali e la segnalazione all’autorità amministrativa che deciderà sull’eventuale squalifica.