Elezioni europee e comunali: sul quotidiano Libertà la guida al voto

E’ terminato il conto alla rovescia in vista delle elezioni europee e comunali. Le urne saranno aperte domani, sabato 8 giugno dalle 15.00 alle 23.00 e domenica 9 giugno dalle 7.00 alle 23.00. Per le elezioni europee si vota in tutti i 46 comuni piacentini.

Sono invece 28 i comuni in cui è previsto il voto per il rinnovo dell’amministrazione locale. Lo spoglio delle schede inizierà alle 23.00 di domenica 9 giugno per le Europee e alle 14.00 di lunedì 10 giugno per le Comunali.

