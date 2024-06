Vigolzone, Gianluca Argellati: “Le frazioni al centro del mio secondo mandato”

Subito dopo aver appreso la notizia della sua riconferma nelle vesti di primo cittadino, Gianluca Argellati – sindaco rieletto nel Comune di Vigolzone e alla guida della lista “Uniti per Vigolzone” – ha spiegato quali saranno i punti focali del suo secondo mandato. “Prima di tutto, mi sento di dire che non si vince mai da soli”, queste le parole di Argellati, uscito vincente dalla corsa a due con Beatrice Ghetti di “Vigolzone progetto comune”.

“La mia squadra – ha proseguito – ha giocato un ruolo determinante, così come mia moglie e i miei figli che mi hanno sostenuto. La dedica per questa rielezione va anche a tutti i vigolzonesi che mi hanno dato fiducia e a mio papà che mi ha insegnato tanto e che è stato un punto di riferimento per questa comunità. Il segreto per amministrare come abbiamo fatto negli ultimi cinque anni è stato l’ascolto e così sarà anche negli anni che ci aspettano. Quali saranno le nostre priorità? La comunità comprende anche le frazioni, che hanno un peso specifico ancora più importante. In questo senso, avremo in consiglio un rappresentante per ogni singola frazione del comune e questo è davvero importante”.

