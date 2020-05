Emozionante concerto a distanza sulle note di “The sound of silence”

Un emozionante concerto a distanza sulle note della canzone “The sound of silence” di Simon & Garfunkel. Protagonisti i giovani pianisti delle classi seconde dell’Istituto comprensivo di Lugagnano che, guidati dall’insegnante di musica Ada Turco, hanno registrato (ognuno dalla propria abitazione) piccole parti del brano, successivamente unite in un unico pubblicato su YouTube.

Un’idea, quella di confezionare esibizioni e concerti a distanza, che in questo periodo di emergenza sanitaria sta dilagando un po’ in tutto il mondo: l’unica soluzione possibile, finché non sarà debellato il virus, per continuare a tenere viva la cultura e la voglia di fare arte.