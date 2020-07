Fiorenzuola, parcheggi blu gratis fino al 31 dicembre. “No a sosta permanente”

Sospensione del pagamento di tutti i parcheggi blu a Fiorenzuola dal 1 Agosto al 31 dicembre 2020.

E’ la decisione della giunta comunale del capoluogo della Val d’Arda, voluta per alleggerire il carico economico di cittadini, commercianti e visitatori della cittadina. La mancate entrate, quantificate in 109mila euro, saranno coperte con parte del contributo ricevuto dallo Stato per azioni in favore di cittadini ed attività economiche.

Il comune rivolge un invito a cittadini e commercianti a “non utilizzare i parcheggi blu come aree di sosta permanente, ma a lasciarle il più possibile a disposizione di chi si dirige in centro per fare acquisti o per recarsi in uffici, agenzie e pubblici esercizi”.