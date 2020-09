Oneto segna, Ngom riagguanta: finisce 1-1 l’amichevole tra Fiorenzuola e Folgore Caratese

Termina in parità l’allenamento congiunto tra Folgore Caratese ed U.S. Fiorenzuola 1922 disputato al Centro sportivo Casati di Verano (Mb). L’1-1 finale sul campo di erba sintetica è frutto di una prestazione in grande crescita dei rossoneri, autori di una buona gara complessivamente.

La rete di Oneto all’8′, frutto di una bella azione corale e chiusasi con il traversone dalla mancina di capitan Guglieri per l’attaccante ligure, è stata solo il frutto di una bella prima frazione di gioco, guidata con personalità crescente da parte dei rossoneri.

Nella ripresa, nonostante la buona prova anche dei tanti giovani entrati in campo attorno al 60′ per il Fiorenzuola, la rete finale di Ngom fissa il risultato sull’1-1 che lascia buoni segnali in vista dell’inizio del Campionato di Serie D in partenza il 27 settembre 2020.

Folgore Caratese vs U.S. Fiorenzuola 1922 1-1

Folgore Caratese: Bertozzi; Zucca; Marini; Ciko; Monticone; Bini; Macrì; Valagussa; Bartulovic; Kouda; Silvestro. All. Longo. Subentrati: Dieci; Iovine; Marconi; Derosa; Cozzari; Paoluzzi; Troiano; Antonucci; Ngom; Schiavina; Alabiso; Radio.

U.S. Fiorenzuola 1922: Battaiola; Romeo; Guglieri; Perseu; Cavalli; Ferri; Tognoni; Hathaway; Oneto; Stronati; Vita. All. Tabbiani. Subentrati: Ghidetti; Ghezzi; Marmiroli; Carrara; Facchini; Parenti; Saia; Colleoni; Bertè; Bruschi; Gatti.

Reti: 8′ Oneto (Fi); 89′ Ngom (Fo)