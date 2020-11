Fiorenzuola, innesto di spessore in difesa: arriva Simone Potop

Ancora un innesto in casa Fiorenzuola: la società rossonera ha chiuso l’accordo Simone Potop, difensore centrale classe 2000 che già da oggi andrà a rinforzare il gruppo a disposizione di mister Tabbiani. Cresciuto nelle giovanili del Torino, lo scorso anno si è disimpegnato con la Primavera del Milan. Rimasto svincolato, il ds Bernardi non si è lasciato sfuggire l’opportunità per puntellare a dovere il reparto difensivo dopo la partenza di Facchini, girato al Napoli.

I rossoneri saranno in campo domenica prossima alle 14.30 quando al Comunale arriverà il Serravezza per il recupero della quinta giornata, rinviata per problemi legati al contagio al Covid-19 di alcuni giocatori della formazione toscana.