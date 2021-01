Recupero amaro per il Fiorenzuola: al 92′ il Forlì passa al Comunale

Un gol in pieno recupero del giovane Origliano ha deciso la sfida di recupero tra Fiorenzuola e Forlì. Si tratta del terzo ko stagionale per i rossoneri, il primo casalingo, al termine di una gara molto complicata, durante la quale i romagnoli sono riusciti a rendere assai dura la vita alle fonti di gioco della squadra di Tabbiani.

Scarse le opportunità da rete per tutto il corso dei 90 minuti, con gli ospiti addirittura più vicini al gol in un paio di circostanze con Tortori.

Nella ripresa, il Fiorenzuola ha provato a forzare nonostante l’uscita di scena di Tognoni per infortunio, ma con scarso costrutto. Nel finale i piacentini hanno reclamato un calcio di rigore con Arrondini, ma al 92’ è arrivata la doccia gelata: dormita difensiva sul versante mancino con Gigliotti in fuga, prima del tocco sotto misura di Oregliano. A rendere ancor più amaro il pomeriggio l’espulsione di Colantonio (doppio giallo). Ora la distanza dalle vetta sale a quattro punti.

Prossimo impegno domenica ancora al Comunale, quando sarà ospite il Real Querceta.

