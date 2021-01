Fiorenzuola in vena di riscatto: alle 14.30 è sfida al Real Forte Querceta

Dopo il ko subito nel turno infrasettimanale di mercoledì, il primo casalingo dopo un anno di imbattibilità al velodromo Pavesi, torna oggi (domenica 24 gennaio) in campo il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani per la 13° giornata campionato Serie D girone D.

Lo fa rimettendo piede nel proprio stadio, con una grande voglia di rivincita per la rete beffarda subita al 92° minuto della gara contro il Forlì da parte di Corigliano. Avversario di oggi (con fischio d’inizio alle 14.30) di capitan Guglieri e compagni sarà la compagine toscana del Real Forte Querceta, squadra che arriva in Val d’Arda riposata non avendo dovuto disputare il recupero del turno infrasettimanale.

Mentre i rossoneri intendono mantenere il secondo posto in classifica a quota 23 punti in 12 partite disputate, i neroblu toscani guidati da mister Christian Amoroso arrivano alla partita forti di 4 risultati utili consecutivi (1 vittoria e 3 pareggi). Sono 16 i punti ottenuti da parte del Real Forte Querceta in 11 partite disputate, 7 in meno del Fiorenzuola che ha una gara in più in campionato.