Fiorenzuola Bees, sfida da bollino rosso contro la capolista Vigevano

Si prospetta la classica sfida alla “Davide contro Golia” per i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti, che oggi (domenica 7 febbraio) affrontano il cliente più sgradito possibile, con la capolista Vigevano che si presenta all’appuntamento in programma alle 18.00 con tutte le intenzioni di rimanere in vetta al girone B2 di Serie B a braccetto con la Bakery Piacenza.

I Bees arrivano alla gara con il volto scuro, con 4 sconfitte consecutive che l’hanno catapultata letteralmente nelle paludi della graduatoria, con 2 gare vinte e 7 perse finora in stagione.

Per coach Galetti e il suo staff la montagna da superare nella sfida domenica sarà sicuramente impervia, anche data la sconfitta per 89-70 dell’andata.

Vigevano, invece, arriva alla sfida forte di 8 partite vinte ed una sola persa (72-69 al Palasport Franzanti contro la Bakery); nonostante il ruolino formidabile della squadra di coach Piazza, si registrano le ultime 3 partite arrivate al fotofinish, con uno scarto tra i 2 ed i 3 punti alla sirena finale.

Parola al campo: Fiorenzuola vuole fortemente voltare pagina, ma l’impresa è davvero difficile contro la capolista.