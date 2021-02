Un nuovo rinforzo per i Fiorenzuola Bees: presentato Marco Timperi

Nuovo rinforzo per il Basket, che ha ingaggiato Marco Timperi fino al termine dell’attuale stagione di Serie B.

Timperi, guardia-ala di 194cm di 23 anni abruzzese, nella stagione 2019/2020 ha militato tra le fila di Luciana Mosconi Ancona in Serie B Girone C Old Wild West. Prima dell’esperienza nelle Marche, Marco ha disputato una grande stagione con la casacca della Pallacanestro Orzinuovi, dove ha conquistato la promozione in Serie A2. E’ un giocatore che ha come caratteristiche una grande atleticità e fisicità su entrambi i lati del campo, con spiccate doti difensive. Timperi sarà a disposizione di coach Gianluigi Galetti e del suo staff tecnico a partire dalla seduta di questa mattina.