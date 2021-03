Basket Serie B, ecco i calendari. Seconda fase al via il 20 marzo

Archiviato il girone B2, le squadre piacentine di Serie B di basket pensano già alla seconda fase. La Lega ha diramato i calendari: la Bakery Piacenza inizierà sabato 20 marzo in casa contro Palermo, poi Crema, Ragusa, Sangiorgese, Agrigento, Bologna, Torrenova e infine Bernareggio il 2 maggio, con l’obiettivo di centrare i playoff per la promozione in A2. I Fiorenzuola Bees dovranno invece evitare l’ultimo posto che condanna alla retrocessione nella C regionale: i gialloblu cominceranno il 21 marzo in casa contro Agrigento, per affrontare in seguito Bologna, Torrenova, Bernareggio, Palermo, Crema, Ragusa e Sangiorgese il 2 maggio all’ultimo turno.

