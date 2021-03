Fiorenzuola spettacolare ma beffata sulla sirena: la corazzata Agrigento vince in extremis

Una Pallacanestro Fiorenzuola 1972 di grande spessore mette i brividi alla corazzata Moncada Energy Fortitudo Agrigento e viene beffata solo sulla sirena con una tripla-beffa di Grande per l’83-86 finale.

Nella 15° Giornata del Campionato Serie B Girone B Old Wild West è Fiorenzuola a partir meglio con i canestri di Brighi e Timperi per il 6-0 al 2’.

Brighi da 3 dice 10-7 per i Bees, mentre Agrigento si affida alle conclusioni da sotto canestro di Peterson e Veronesi. Chiarastella riesce a catturare rimbalzi su rimbalzi (14 a fine primo tempo, 20 al termine), con Veronesi che da sotto impatta a quota 20-20 a pochi istanti dal termine.

E’ Bracci sul suono della sirena a chiudere il primo parziale in favore di Fiorenzuola per 22-20.

Ancora un Veronesi incendiato dice 25-23, ma Fiorenzuola allunga grazie alla tripla di Fowler ed alla schiacciata in contropiede di Timperi. 31-23 al 16’.

Ragagnin prova a ricucire sotto i 2 possessi di svantaggio al 17’ per la squadra di Catalani, ma Fiorenzuola vede in Livelli il proprio faro con 2 liberi ed un assist per Bracci. Galli prova a dare la carica, con un Timperi di alta scuola che chiude il primo tempo in favore del Fiorenzuola. 40-38.

Al rientro in campo dall’intervallo lungo Saccaggi e Veronesi equilibrano il match sul 44-44 inframezzati dalla schiacciata in contropiede di Timperi.

La partita è intensa e spettacolare; Allodi da 3 e Chiarastella con la stessa moneta impattano sul 55-55 al 26’, con Timperi a dare grande energia su entrambi i lati del campo.

Rotondo segna 4 punti consecutivi e da il vantaggio ad Agrigento, con Fiorenzuola obbligata al timeout pieno al 27’. 55-59.

Ragagnin dalla media fa allungare Agrigento, con Fowler che con la stessa moneta a 30 secondi da fine quarto chiude il parziale sul 57-63.

Fiorenzuola getta il cuore oltre l’ostacolo con altri due canestri di Timperi che attenta a quota 20 e torna sul 64-65 al 32’; sulla linea di fondo Costi si costruisce il gioco da 3 punti che vale il 66-70 per Agrigento al 34’.

Fowler scaglia da 3 in transizione al 35’ per il -1 Bees, ma Grande si accende quando conta in casa Moncada Agrigento rispondendo con la tripla del +4.

Bracci in terzo tempo su assist di Galli dice sorpasso al 37’, con coach Catalani costretto al timeout pieno. 79-78 per Fiorenzuola.

Livelli fa 2/2 dai liberi, ma la tripla di Saccaggi al 38’ da il via a 2 minuti finali da thrilling vero sull’81-81. Livelli dai liberi e Saccaggi per Agrigento entrano negli ultimi 10 secondi di gara sull’83-83 con palla ad Agrigento. A 2 secondi dal termine è la tripla dalla punta fuori equilibrio di Grande a far esultare Agrigento. Finisce 83-86 per la Moncada Energy.