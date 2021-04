Serie D, la sfida che vale una stagione: big-match tra Fiorenzuola e Aglianese

Dopo la pausa per le festività pasquali, il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani rientra in campo anticipando a oggi, sabato 10 aprile, la gara valevole per la 25° giornata del campionato di Serie D girone D.

Lo fa sfidando alle 15.00 in trasferta in un vero e proprio big-match del girone l’Aglianese, squadra che si ritrova al secondo posto in classifica a quota 49 punti dopo aver comandato dall’inizio della stagione fino all’ultima gara la graduatoria.

Sono stati proprio capitan Guglieri e compagni a scalzare la squadra toscana dal virtuale trono, issandosi a quota 52 punti in classifica dopo il 4-0 rifilato al Corticella con la doppietta di Arrondini sugli scudi. I rossoneri arrivano alla sfida allo Stadio Bellucci di Agliana forti di 8 risultati utili consecutivi (6 vittorie e 2 pareggi), issandosi in testa alla media di reti realizzate di tutti i gironi di Serie D con ben 55 centri in 24 giornate.

Dal canto proprio, l’Aglianese ha sfruttato il periodo di sosta pasquale per riassettarsi dopo il cambio di panchina operato a fine marzo 2021, quando l’ormai ex allenatore Colombini è stato esonerato e sostituito dal suo vice Capecchi. Gli ultimi 5 risultati dei neroverdi toscani hanno visto 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta, ma non devono trarre in inganno; l’Aglianese infatti nelle prime 18 giornate di campionato aveva totalizzato ben 13 vittorie, con 4 pareggi ed 1 sola sconfitta in quel di Fiorenzuola all’andata, ed è una delle squadre costruite per provare l’approdo in Lega Pro.

Mister Tabbiani ha inquadrato così la prossima partita che attende il Fiorenzuola: ”Siamo contenti di aver fatto una Pasqua in testa alla classifica, ma dobbiamo prendere questo come un punto di partenza e non un punto di arrivo, mantenendo un equilibrio lineare e senza farci prendere da facili entusiasmi. A Fiorenzuola ho trovato personalmente tutto ciò che serve per lavorare bene, a partire da una società con persone con valori veri. L’ambiente che si crea ci da diversi punti in classifica, e siamo consapevoli di poter lavorare al meglio. Ci aspetta sabato la prima di tre partite davvero importanti e complesse, affrontando l’Aglianese che ha dei valori: ci riempie di orgoglio esserci costruiti la possibilità di giocare partite come questa, e vogliamo farlo al pieno delle nostre possibilità”.