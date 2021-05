Finisce il fidanzamento, ma per l’anello inizia un’altra storia: in dono per Afadi

Una storia d’amore di coppia finisce ma ne inizia un’altra, dove l’amore è quello caritatevole al servizio della collettività. Accade a Fiorenzuola, dove l’imprenditore Andrea Bardi ha effettuato una significativa donazione all’Associazione Familiari Disabili, in particolare per il centro residenziale che ha trovato posto nel convento dei frati francescani ristrutturato.

La genesi della donazione di Bardi è particolare: terminata una relazione affettiva importante, ha deciso che l’anello di fidanzamento “non dovesse andar perso” ma avrebbe potuto trasformarsi in dono per gli altri. L’anello di diamanti è stato così restituito alla gioielleria che ha emesso un buono per futuri acquisti. Nel frattempo Bardi ha donato ad Afadi il valore economico corrispondente all’anello, per intero.

TUTTA LA STORIA NELL’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’