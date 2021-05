Basket Serie B, per Bakery e Fiorenzuola comincia l’avventura playoff

Dopo due settimane di riposo, per Bakery Piacenza e Fiorenzuola Bees è tempo di scendere nuovamente in campo per disputare i playoff che decreteranno le promozioni in Serie A2.

I biancorossi saranno impegnati nei quarti di finale contro l’ottava forza del girone A, ovvero Firenze. Sulla carta potrebbe sembrare una sfida già scritta, con i ragazzi di coach Campanella (arrivati primi nel girone) super favoriti, ma in questa fase nulla è scontato e ogni match sarà da giocare come una finale. Firenze si è classificata ottava nel suo girone, ma non è da sottovalutare. Che insidie può nascondere? Federico Campanella non ha dubbi. “Firenze è una squadra che può nascondere tantissime insidie, vincendo sei partite su otto nella seconda fase. Sta giocando una stagione ad altissimo livello grazie anche all’apporto di giocatori importanti come Poltroneri, Bruni (ex Piacenza), Passoni e Filippi che stanno facendo un camionato da top player. Dovremo dare il massimo come abbiamo sempre fatto ed essere cinici e determinati nei momenti chiave del match.

Per la prima volta, anche i quarti di finale saranno al meglio dei 5. Come gestirete così tante partite ravvicinate? “I playoff sono partite con molta adrenalina e tensione, dove la fatica si sente solo alla fine dei 40 minuti. Io e il mio staff faremo di tutto per studiare e programmare nel migliore dei modi i giorni di riposo che intercorrono tra una partita e l’altra, in modo da avere sempre i giocatori al 100%.”

La partita si giocherà oggi, domenica 16 maggio, alle 18.00 al PalaBakery.

Al termine di un mese frenetico ed esaltante, culminato con l’aver raggiunto con una vera impresa sportiva i playoff al primo anno in un campionato nazionale, da esordienti e neopromossi, i Fiorenzuola Bees si affacciano alla serie dei quarti di finale che inizierà sempre oggi alle 18.00. Al Pala Coopersport di Chiusi (SI), la squadra del presidente Stefano Alberti sarà ospite di Umana San Giobbe Chiusi, squadra che ha chiuso il girone A di Serie B in prima posizione. Dal canto proprio, Fiorenzuola è consapevole del pronostico totalmente a favore di San Giobbe Chiusi, e con leggerezza e le proprie armi potrà giocare senza alcun peso questa serie che servirà a puntellare una nuova tappa nel percorso dei Bees. Di questo avviso sono state le parole del presidente Alberti: ”Ad essere onesti, il nostro obiettivo vero è sempre stato quello della salvezza. Ma ora che siamo ai playoff, da domenica la squadra ce la metterà tutta per allungare una stagione che già così per noi è magica. Chiusi è una corazzata, come testimonia la classifica. Ci piacerebbe vincere almeno una gara per conquistare Gara 4; a quel punto, tutto sarà possibile. In generale, viviamo questi playoff come una palestra per il futuro. Siamo una società giovane, abbiamo bisogno di fare queste esperienze per crescere il più velocemente possibile”.