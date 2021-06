Fiorenzuola, domani la grande occasione. Tabbiani: “Serenità e pazienza”

A novanta minuti dal sogno: i rossoneri, dopo il sorpasso in vetta sull’Aglianese di mercoledì scorso, affronteranno domani (sabato 19 giugno) il Sasso Marconi nell’ultimo turno di campionato del girone D di Serie D. I valdardesi, ora al comando a +2 sui toscani, hanno l’occasione di tornare in Serie C a distanza di 20 anni dall’ultima volta.

“Serenità e pazienza”. Questo, secondo il tecnico rossonero Luca Tabbiani, il mantra che la squadra dovrà tenere a mente dal fischio d’inizio sino al termine della sfida al cospetto dei bolognesi. “Abbiamo lavorato un’intera stagione per arrivare a questo punto – prosegue – e di sicuro non vogliamo lasciarci scappare questa occasione”.

L’INTERVISTA A LUCA TABBIANI