Fiorenzuola e il direttore sportivo Marco Bernardi avanti insieme fino al 2023

Marco Bernardi sarà il direttore sportivo del Fiorenzuola per le prossime due stagioni. Il dirigente rossonero, arrivato alla corte di patron Pinalli l’anno scorso e con il difficile compito di sostituire Simone Di Battista, ha prolungato il contratto sino al 30 giugno 2023. Bernardi, che ha allestito la squadra mesi fa, è stato tra i principali artefici della mitica promozione in Serie C di questa stagione.

”Sono molto contento di poter rinnovare con il Fiorenzuola per le prossime due stagioni – ha spiegato il ds – e sono altresì grato alla società per la fiducia confermata. Prometto il massimo impegno e la massima dedizione alla causa nello sposare il progetto rossonero e per dare il mio contributo per questa nuova avventura nei professionisti.”