Mister Tabbiani alla guida del Fiorenzuola anche per la prossima stagione di Serie C

Non che ci fossero molti dubbi a riguardo, specialmente dopo l’incredibile cavalcata della recente stagione: il Fiorenzuola ha ufficializzato il rinnovo del contratto del proprio condottiero Luca Tabbiani, con il tecnico rossonero che rimarrà al timone della squadra anche per la prossima stagione di Serie C.

In due stagioni e 59 partite di Serie D con la maglia del Fiorenzuola, il mister nativo di Genova, classe 1979, ha totalizzato 119 punti seduto sulla panchina rossonera, con un record di poco più di 2 punti a partita, conquistando sul campo la vittoria del campionato nell’ultima stagione chiusasi nello scorso mese di giugno.