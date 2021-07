Guglieri sempre più bandiera del Fiorenzuola: capitano dei rossoneri anche in C

Ha indossato la fascia da capitano per sette stagioni consecutive, con più di 200 presenze complessive: la prossima, particolarmente speciale perché segnerà il ritorno del Fiorenzuola tra i professionisti dopo la promozione di quest’anno, sarà l’ottava. Già, perché Ettore Guglieri ha appena rinnovato ufficialmente con la società rossonera.

L’esterno basso mancino di Farini, comune dell’alta Val Nure, inizierà così una nuova avventura nei professionisti, categoria da cui manca dal 2009/2010, quando vestiva la maglia del Lecco.

Un esempio per tutti i compagni, dentro e fuori dallo spogliatoio. E’ dal capitano che il Fiorenzuola parte ad annunciare la rosa per la Serie C 2021/2022.