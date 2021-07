Risate, pensiero e comicità: “Stand Up Omero” di Paolo Rossi applaudito a Veleia

E’ stato attraversato dallo spirito di Omero, il padre dei contastorie, dalle smorfie di Arlecchino, dall’arte di Dioniso, dio greco che metteva in comunicazione l’uomo con l’animalità, la natura con la civiltà. Paolo Rossi è è tornato ieri sera, 28 luglio, a Veleia per la prima nazionale di “Stand Up Omero”, tra risate, pensiero, comicità, irriverenza, lazzi, improvvisazione e un grande coinvolgimento del pubblico. Perché compito del teatro è soprattutto creare comunità.

LA FOTOGALLERY DI FABIO LUNARDINI