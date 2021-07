Serie C: terza stagione consecutiva per Tommaso Cavalli al Fiorenzuola

Il Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver sottoscritto l’accordo che la legherà a titolo temporaneo per la stagione 2021/2022 di Serie C a Tommaso Cavalli, difensore centrale classe 2000.

Si tratta della terza stagione consecutiva con la maglia del Fiorenzuola per Cavalli, di proprietà dell’Atalanta Bergamasca Calcio che vanta anche un’esperienza con la Primavera del Venezia.

Protagonista nella cavalcata per la promozione dalla Serie D alla Serie C nella stagione 2020/2021, Cavalli ha finora disputato con la maglia rossonera 52 presenze in 2 campionati sotto la guida di Mister Luca Tabbiani ed è attualmente a disposizione dello staff tecnico valdardese.