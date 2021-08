Fiorenzuola, ci siamo: alle 17.30 scatta l’esordio in Serie C contro la Feralpisalò

Il Fiorenzuola ritorna in Serie C a distanza di quasi un ventennio dall’ultima partecipazione. Lo fa affrontando allo stadio Lino Turina di Salò (Brescia), la squadra di mister Luca Tabbiani affronta la Feralpisalò, squadra arrivata al 5° posto nell’ultimo campionato di Serie C.

La Feralpisalò, allenata dall’ex di turno Stefano Vecchi, visto negli anni Novanta con la maglia dello storico Fiorenzuola che sfiorò la Serie B, è una squadra che ha combattuto già nella scorsa stagione per il campionato cadetto, totalizzando 60 punti in campionato e piazzandosi nelle zone nobili della classifica Serie C girone B, vincendo anche un turno di playoff contro il Bari.

In settimana la Feralpisalò ha annunciato il tesseramento dell’attaccante Davide Luppi, giocatore a lungo visto in Serie B con le maglie di Sassuolo, Verona, Pro Vercelli, Cittadella, Modena e Virtus Entella.

In casa rossonera, dopo i tesseramenti di Currarino, Nelli e Molinaro in settimana, non saranno disponibili per squalifica Bruschi e Tommasini, con l’infermeria rossonera che oltre a Stronati si è riempita con l’infortunio patito a Chiavari da parte di Fiorini. Il classe 2001 nativo di Firenze verrà sottoposto ad ulteriori esami strumentali nei prossimi giorni per il trauma subito al piede in uno scontro di gioco.

Mister Tabbiani ha inquadrato così la sfida che attende il Fiorenzuola: ”Ci siamo allenati bene in questa settimana e con grande entusiasmo. Sono rientrati i ragazzi che avevano avuto problemi con il Covid-19, anche se sono un po’ indietro di condizione potranno darci una mano a partita in corsa. L’atteggiamento della squadra è buono, sappiamo che la gara sarà difficile ma siamo consapevoli anche delle nostre armi. Affrontiamo una squadra importante come la Feralpisalò, vogliamo affrontarli con la consapevolezza di poter fare la nostra partita ma senza alcuna presunzione. La Feralpisalò è forte sia nei singoli che come collettivo, attacca con tanti giocatori ed è sicuramente divertente da guardare. Credo sarà una squadra competitiva fino a fine campionato, anche se tutto il girone è di alto livello a mio avviso. Dobbiamo cercare di pensare a fare la prestazione per continuare a costruire la nostra identità, cercando di fare la nostra partita e colpire la Feralpisalò nei loro punti deboli”.