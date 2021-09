Gioco, carattere e i gol di Bruschi. Il Fiorenzuola rimonta il Renate: 2-2

Il Fiorenzuola gioca bene, ma sta dimostrando soprattutto un grande carattere. In vantaggio all’8′ con Bruschi su rigore (netto), i rossoneri hanno poi subito la rimonta del Renate (pareggio di Possenti a fine primo tempo, vantaggio di Galuppini a metà ripresa), ma non si sono mai arresi. Meritato, quindi, il 2-2 firmato ancora su rigore dall’infallibile Bruschi, che ha ripreso nella maniera in cui aveva concluso lo scorso anno: segnando.

Una grande prova di maturità e determinazione, dopo lo straordinario successo al debutto sul campo della Feralpi Salò.

Prossima gara domenica prossima alle 20.30, ancora in casa, contro l’Albinoleffe.

PRIMO TEMPO – L’emozione del Fiorenzuola per il debutto casalingo dura il tempo del caloroso applauso dei tifosi sugli spalti. I rossoneri iniziano subito a macinare gioco al 8′ vanno già in vantaggio: il cross mancino di Dimarco è intercettato con le mani da Anghileri in area, calcio di rigore che Bruschi tira, Drago intercetta, ma la palla entra lentamente in rete. Fiorenzuola-Renate 1-0.

Due minuti dopo ancora l’attaccante scatenato: prende palla sulla sinistra, si accentra, ma tira debolmente.

Il Renate replica al 13′: punizione dalla sinistra, sponda di Possenti per Celeghin, che svirgola la conclusione da centro dell’area.

La partita è vivace e giocata ad alto ritmo, con i padroni di casa abili a contenere la sfuriata del Renate e a ripartire, ma con poca precisione del passaggio finale.

Al 22′ Fiorenzuola vicinissimo al raddoppio: botta da 25 metri di Ferri su punizione diretta, Drago devia sulla traversa, con la palla che poi esce corner.

La risposta del Renate è immediata: Maistrello scappa sulla trequarti e serve Possenti in area, ma la conclusione da distanza ravvicinata esce alla destra di Battaiola.

Gli ospiti spingono, ma il Fiorenzuola non rischia mai nulla, a parte un paio di mischie in area e un colpo di testa centrale di Rossetti.

Al 34′ la doccia fredda: angolo di Galuppini, Possenti svetta in area e pareggia. Fiorenzuola-Renate 1-1.

Al 39′ doppia occasione clamorosa per il Renate: schema su punizione dal limite, Galuppini centra il palo, la palla arriva a Celeghin che da pochi metri tira a botta sicura, ma Battaiola compie un vero miracolo e respinge.

Il primo tempo finisce in parità.

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo comincia senza cambi e sulla falsariga del primo. Fiorenzuola bravo a manovrare nonostante la pressione del Renate, al 2′ Esposito ha un buono spunto al limite, ma ritarda il passaggio a Mamona e l’azione si perde.

Al 6′ punizione dal limite per gli ospiti, Galuppini di sinistro aggira la barriera, il palo salva Battaiola. Sul capovolgimento di fronte, cross basso dalla sinistra di Dimarco, la palla in area piccola dove nessuno riesce a intervenire.

All’11 Mamona scappa in area ad Antonio Esposito, ma il tiro-cross da favorevole posizione è sbilenco ed esce.

Al 14′ Bruschi spara da 25 metri, ma non impensierisce Drago.

Al 18′ Mamona innesca Potop sulla destra, cross basso che il neo entrato Oneto gira sul primo palo, trovando il tuffo decisivo del portiere ospite.

Al 24′ contatto sospetto tra Dimarco e Rossetti in area rossonera, l’arbitro concede il rigore che Galuppini trasforma spiazzando Battaiola. Fiorenzuola-Renate 1-2.

I padroni di casa non ci stanno e provano a reagire, ma la difesa lombarda, guidata da un ottimo Jacopo Silva, non concede nulla.

Al 35′ punizione mancina alta di Galuppini.

Il Fiorenzuola prova il forcing finale, ma in attacco manca un po’ di lucidità e la difesa si espone alle ripartenze ospiti. Al 45′ Currarino imbuca in area per Zaccariello, il cui sinistro è ribattuto in extremis.

In pieno recupero Oneto è trattenuto in area. Secondo calcio di rigore, che Bruschi realizza. Fiorenzuola-Renate 2-2.

Dopo 5′ minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine.

LE FORMAZIONI

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Olivera (Potop), Ferri, Cavalli, Dimarco (Guglieri); S.Esposito, Nelli (Zaccariello), Currarino; Mamona (Giani), Arrondini (Oneto), Bruschi. (Burigana, Maffei, Molinaro, Danovaro, Varoli, Godano). All. Tabbiani

RENATE (4-3-1-2): Drago, Anghileri, Silva, Possenti (Ferrini), A.Esposito; Baldassin (G.Esposito), Ranieri, Celeghin (Marano); Galuppini (Sala); Maistrello (Chakir), Rossetti. (Massaro, Morachioli, Ferrini, Ermacora, Rosa, Costanzo, Sarli, Merletti). All: Cevoli

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido

LA PRESENTAZIONE

Lo stadio Comunale di Fiorenzuola riapre i battenti al calcio professionistico dopo quasi 20 anni con lo scontro tra i rossoneri padroni di casa e il Renate, guidato in difesa dal piacentino Jacopo Silva, per la partita inaugurale della seconda giornata di Serie C.

I padroni di casa schierano dal primo minuto un tridente d’attacco che fa sognare i propri tifosi, con “mister 30 gol” Bruschi e Mamona (in gol al debutto) ai fianchi di arrondini.

A centrocampo fiducia a Nelli (match winner a Salò), difesa a quattro a difesa di un Battaiola apparso subito super sicuro.