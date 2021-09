Basket Serie B, i Fiorenzuola Bees sempre più “punto di riferimento per il paese”

05

“Giocare a Fiorenzuola per noi rimane un must. All’inizio il campionato sarà a porte chiuse al palazzetto dello sport di Fiorenzuola. Ma ci hanno dato l’ok, per adeguare il palazzetto (di proprietà della Provincia, ndc) con alcune modifiche per l’agibilità che daranno la possibilità di tornare ad accogliere il pubblico, secondo le disposizioni nazionali”.

Così ha annunciato Stefano Alberti, presidente del Fiorenzuola Bees: squadra e staff sono stati ricevuti nella sala consiliare del Comune dal sindaco Romeo Gandolfi con la giunta, per un momento di saluto e di presentazione ufficiale della squadra dei Bees che dall’anno scorso gioca in Serie B. La società che ha come presidente onorario Fabio Alberti, padre dell’attuale presidente, celebrerà in questa stagione il mezzo secolo di vita ed il secondo anno in Serie B nazionale. Intervenuti anche il coach Gianluigi Galetti e il capitano Milo Galli.