Fiorenzuola pronto a ricevere l’Albinoleffe. Tabbiani: “Puntiamo a fare risultato”

Otto giorni dopo il pirotecnico pareggio per 2-2 contro il Renate, il Fiorenzuola di mister Tabbiani si prepara a scendere nuovamente in campo domani alle 20.30 per la sfida con l’Albinoleffe. Il teatro di gioco è ancora una vola lo stadio Pavesi, pronto ad accogliere una squadra (quella lombarda) di buona caratura, forte in tutti i reparti e che vanta gli stessi punti in classifica (4 dopo due giornate) dei rossoneri. Ecco le parole alla vigilia del tecnico del Fiorenzuola Luca Tabbiani.