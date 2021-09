Silver Flag, due giorni di motori e regine dell’asfalto. Tutti i premiati. LE FOTO

Dopo due giornate di salite da Castell’Arquato a Vernasca, passando per Lugagnano, le circa 170 auto storiche da competizione sono state premiate alla Pieve di Vernasca. La presentazione è stata come sempre, di Gaetano Derosa, speaker storio e organizzatore della Silver Flag, che ha annunciato, tra il rammarico ma anche tra gli applausi di ringraziamento del pubblico, il suo ultimo anno di collaborazione, avendo deciso di intraprendere, in futuro, altre strade professionali.

Il primo ad essere premiato è stato Fausto Bardelli che, con diverse auto, ha partecipato a tutte le venticinque edizioni della manifestazione. Quest’anno ha portato una Lancia Appia. Silvia Nicolis, proprietaria dell’omonimo e straordinario museo di auto e moto d’epoca, ha ricevuto il premio come personaggio femminile. Massimo Sordi è stato premiato per il miglior restauro della sua Mercedes 300 Sl Gullwing. Molti altri premi sono stati consegnati per le diverse categorie. Tra questi Bahr Biner per lo splendido stato di conservazione della sua Alfa Romeo Giulietta. Per le vetture show anteguerra ha prevalso Massimiliano Bettati con una Crysler del 1929. Per le vetture show dopoguerra, della collezione Righini ha vinto l’Auto Avio Costruzioni 815. Le vetture della categoria Turismo hanno visto premiata una Fiat Abarth di Patrizio Cantù. Per il Granturismo ha vinto Paolo Bordi con la Siata 155 del 1952. Carlo Digrandi con la Lancia Rally Safari si è aggiudicato il trofeo Rallyssima. La Veritas di Aldo Gadioli ha vinto il trofeo Sport, mentre Giorgio Marchi, con una Genie Huffaker del 1965 si è aggiudicato il trofeo prototipo. Le monoposto motore anteriore hanno assegnato il premio a Aldo Baroli con la sua Marino Lancia F1, mentre per quelle con motore posteriore ha vinto Nicola Bodini con una Cooper T85del 1967. l’Alfa Romeo 1750 del 1929 guidata da Martin Kapp, si è aggiudicata il premio per le vetture anteguerra. Il trofeo Paolo Silva, assegnato all’auto più rappresentativa della Silver Flag se lo è aggiudicato la Porsche 910 di Beker Bern. La miglior Maserati è stata giudicata quella di Nicola Sculco, una 52 S200, la miglior Ferrari è stata giudicata la 340 MM Scaglietti di Roberto Crippa. Il trofeo Giuseppe Merosi per la miglior Alfa Romeo l’ha portato a casa Alessandro Carrara con la sua Alfa 33 2.0 Spider, mentre il registro Storico Fiat è stato assegnato alla Fiat Uno Turbo di Daniele Turrisi. La vettura Abarth più importante è stata giudicata la 1000 Se018 Cuneo di Angelo Miniggio. Il premio Porsche Italia è stato dato ad una 906 di Jean Cyrille Rocher.