Scontro tra neopromosse al Pavesi: a Fiorenzuola arriva il Seregno dell’ex Fumagalli

Derby tra neopromosse oggi, domenica 26 settembre, alle 17.30 al Comunale tra Fiorenzuola e Seregno. Numerosi anche i motivi di interesse che circondano questa sfida che assume in apparenza anche l’aspetto di scontro salvezza vista la posizione in retrovia della squadra lombarda, con un solo punto in tasca frutto del pari a Trieste alla prima giornata. Nonostante il magro bottino racimolato sin qui, il Seregno – stando alla rosa di cui dispone – ha capacità per risollevarsi in qualsiasi momento.

Per il Fiorenzuola è un partita doppiamente delicata, una sfida da non sbagliare. Un duello per mettere “fieno in cascina” anche in vista del difficilissimo turno infrasettimanale esterno col Padova, al momento formazione schiacciasassi del girone.

Su di un altro piano più rilassante spunta invece la sfida tra i due portieri entrambi pupilli di Emilio Tonoli che li ha plasmati e cresciuti. L’ex rossonero Ermanno Fumagalli a difendere i pali del Seregno, 39 anni e una carriera lunghissima alle spalle e il più giovane ed emergente Battaiola, 25 anni, tra i pali del Fiorenzuola.

La formazione del Fiorenzuola per questa partita è un po’ in alto mare visti i ballottaggi in corso che stavolta sembrano più fitti del solito. E ‘probabile che rispetto alla gara di una settimana fa con la Pro Sesto ci sia qualche ritocco. Intanto, risultano indisponibili gli infortunati di lungo corso Fiorini e Stronati cui si è aggiunto negli ultimi giorni Molinaro. In difesa ballottaggio tra Potop e Olivera sulla corsia di destra mentre al centro potrebbe essere giunto il momento di Varoli. Da capire se al posto di Cavalli o Ferri. Dal trio di centrocampo potrebbe uscire Nelli e rientrare Currarino che lascerebbe il posto a Mamona sulla corsia destra. Il resto della batteria degli attaccanti dovrebbe trovare conferma con Tommasini e Bruschi.

Si è intanto appreso che l’orario della partita Padova-Fiorenzuola di mercoledì , previo accordo delle due società, poi ratificato dalla lega calcio è stata anticipato alle 20.30 rispetto alle 21 iniziali.

Probabile formazione

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Potop, Varoli, Ferri, Di Donato; Currarino, Zaccariello, Palmieri; Mamona, Tommasini, Bruschi. (Burigana,Olivera,Maffei,Esposito,Oneto,Giani,Arrondini,Nelli,Mamona,Guglieri,Danovaro,Cavalli,Godano) All. Tabbiani