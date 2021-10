Fiorenzuola al Pavesi contro il Lecco per tornare a fare punti: si parte alle 14.30

Smaltita la sconfitta patita per mano della capolista Padova, il Fiorenzuola – a caccia di riscatto dopo due ko consecutivi – affronta oggi, domenica 3 ottobre, alle 14.30 il Lecco tra le mura amiche dello stadio Pavesi.

La squadra di Zironelli, avversaria storica dei rossoneri in tante stagioni e ben piazzata in classifica con il suo quinto posto a quota 12 punti, è reduce dal sonoro 3-0 rifilato alla Pro Patria e rappresenta avversario temibile.

In casa valdardese risultano assenti per infortunio Molinaro, Fiorini e Stronati. La partita infrasettimanale col Padova ha sicuramente lasciato delle scorie in termini di stanchezza e Tabbiani quasi sicuramente avrà intenzione di ritoccare la formazione per dare riposo a qualche rossonero.

Probabile formazione

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Potop, Ferri, Varoli, Guglieri; Currarino, Zaccariello, Nelli; Mamona, Oneto, Bruschi. (Burigana, Olivera, Maffei, Tommasini, Esposito, Palmieri, Giani, Cavalli, Arrondini, Di Marco, Danovaro, Godano). All. Tabbiani

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa