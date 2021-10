Questa volta la rimonta è del Fiorenzuola di un super Bruschi, Lecco ko

Dopo le rimonte subite con Seregno e Padova, questa volta il Fiorenzuola si gusta una dolce rivalsa infliggendo al Lecco il terzo ko stagionale. Il 2-1 maturato al Comunale vale invece il secondo successo per i rossoneri che, dopo l’iniziale svantaggio firmato Enrici a metà primo tempo, ha saputo rialzare la testa con il suo uomo migliore, Bruschi, autore del gol del pari in chiusura di prima frazione. Nella ripresa, dopo alcuni pregevoli interventi di Battaiola, i valdardesi passano all’incasso dopo la mezz’ora: il fallo di mano in piena area di Lora vale il secondo giallo per il lecchese ma soprattutto il rigore che Tommasini scaraventa alle spalle di Pissardo per un successo pesantissimo sul piano della classifica, ma anche del morale rossonero.

Tabbiani cambia: prima da titolare per Guglieri che si disimpegna sul versante mancino al posto di Dimarco, Palmieri in panchina con Currarino mezz’ala mancina. In attacco, con Bruschi e Manona, c’è Oneto a fungere da centravanti.

Gara che si mantiene su buoni ritmi in avvio con il Lecco che dà l’impressione di essere assai ispirato con i suoi assi d’attacco, Ganz e Iocolano su tutti. Fiorenzuola che però riesce a contenere con ordine, tentando anche alcune ripartenze che però non sortiscono effetto. Al 25’ però, la prima svolta della gara: su un traversone da destra, Ganz tenta la conclusione che si trasforma invece in assistenza per Enrici che, in spaccata, buca Battaiola. La reazione fiorenzuolana si materializza al 30’: prima una fucilata di Bruschi dai trenta metri e un minuto più tardi un piatto destro dal cuore dell’area di Potop, trovano un super Pissardo, bravissimo a respingere entrambe le conclusioni piacentine. Molto ispirato Bruschi che ci riprova in due circostanze prima del termine della prima frazione: prima Pissardo blocca, ma sul secondo tentativo, dopo un’azione centrale solitaria, l’attaccante ha trovato il gran gol che rimette in carreggiato il Fiorenzuola. Destro di leggero esterno e pallone in fondo al sacco.

Nonostante una prova discreta, Tabbiani toglie dalla contesa Oneto e inserisce il più fisico Tommasini. Ma è ancora Bruschi il protagonista che, al 5’, si libera al tiro sul versante mancino dell’attacco dopo una lunga serie di finte, mira sballata, ma applausi per l’ex Parma. Mister Zironelli allora cambia: fuori Petkovic e Marzorati, dentro due ex Pro Piacenza come Mastroianni e Battistini. Risultati immediati al 13′ con una doppia opportunità per il Lecco: traversone da destra per Masini che scarica un gran destro sul quale Battaiola compie un intervento da campione e si ripete sul tap-in di Lora che esalta i riflessi del portiere piacentino. Risposta piacentina affidata a chi? Il solito Bruschi, innescato da Currarino, entra in area e, dopo la sterzata, gran destro ma pallone altissimo da ottima posizione. Si giunge alla mezz’ora con Tabbiani costretto a un doppio cambio: dentro Dimarco per Guglieri, ma è Bruschi ad alzare bandiera bianca per un guaio a una caviglia. Sostituzione che si rivela provvidenziale di lì a poco visto che sulla conclusione di Palmieri in piena area, Lora respinge con un braccio: calcio di rigore sacrosanto e secondo giallo per il giocatore lombardo che lascia i suoi in dieci. Dal dischetto è Tommasini a firmare il primo gol stagionale che vale il sorpasso ai danni del Lecco. In inferiorità numerica, la squadra di Zironelli non riesca a impensierire più di tanto la difesa piacentina e per il FIorenzuola, dopo il successo all’esordio con la Feralpisalò, è di nuovo tempo di festeggiare tre punti vitali in chiave salvezza.

Prossimo impegno, domenica prossima sul campo del Trento.

FIORENZUOLA-LECCO 2-1

RETE: Enrici al 25’ e Bruschi al 45’ p.t.; Tommasini su rigore al 37’ s.t.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Potop, Ferri, Cavalli, Guglieri (dal 33’ s.t. Dimarco); Nelli (dal 17’ s.t. Esposito), Zaccariello, Currarino (dal 40’ s.t. Godano); Mamona, Oneto (dal 1’ s.t. Tommasini), Bruschi (dal 33’ s.t. Palmieri). All. Tabbiani (Burigana, Olivera, Maffei, Giani, Cavalli, Arrondini, Danovaro). All. Tabbiani.

LECCO (3-4-3) Pissardo; Celjak, Marzorati (dal 9’ s.t. Battistini), Enrici; Masini, Lora, Kraja (dal 23’ s.t. Giudici), Zambataro; Iocolano (dal 38’ s.t. Lakti); Petrovic (dal 9’ s.t. Mastroianni) , Ganz (dal 23’ s.t. Tordini). (Ndiaje, Galli, Di Munno, Merli Sala, Reda, Bia, Buso). All. Zironelli.

ARBITRO Rinaldi di Bassano del Grappa

NOTE Ammoniti Potop, Bruschi, Celjak e Palmieri. Espulso Lora al 35’ s.t. per somma di ammonizioni. Angoli 5-6.

CRONACA SECONDO TEMPO

Al 35′, calcio di rigore per il Fiorenzuola: sulla conclusione del neoentrato Palmieri, fallo di mano di Lora che ottiene così il secondo giallo di giornata. Dal dischetto si presenta Tommasini che sigla il gol del 2-1. Lecco in dieci uomini.

Al 33′, risultato ancora fermo sull’1-1 ma Tabbiani è costretto a rinunciare al suo uomo migliore: problema a una caviglia per Bruschi, dentro Palmieri. Fuori anche Guglieri, sostituito da Dimarco.

Risposta immediata del Fiorenzuola che ci prova al 15′ con un ispiratissimo Bruschi: assist di Currarino a sinistra e l’attaccante, dopo la consueta sterzata, spara altissimo da ottima posizione.

Al 13′, doppia opportunità per il Lecco: traversone da destra per Masini che scarica un gran destro sul quale Battaiola compie un intervento da campione e si ripete sul tap-in di Lora che esalta i riflessi del portiere piacentino.

Riparte alla grande il secondo tempo di Bruschi che, al 5′, dopo una lunga serie di finte, si libera per il tiro con il sinistro che però non inquadra lo specchio. Buon avvio da parte del Fiorenzuola. Mister Zironelli, al 9′, inserisce due ex Pro Piacenza: Battistini e Mastroianni rilevano infatti Marzorati e Petrovic.

Riparte la sfida del “Pavesi” dove Fiorenzuola e Lecco sono ferme sul punteggio di 1-1: al gol di Enrici, giunto al 25′, ha risposto Bruschi a pochi secondi dal termine con una sassata di destro che ha spedito all’incrocio dei pali. Gara gradevole, disputata su buoni ritmi: risultato equo. Subito un cambio operato da mister Tabbiani: dentro Tommasini e fuori Oneto.

PRIMO TEMPO

E’ terminato sul punteggio di 1-1 il primo tempo tra Fiorenzuola e Lecco: al gol di Enrici ha risposto lo splendido destro all’incrocio di Bruschi a pochi secondi dalla chiusura della frazione.

CRONACA PRIMO TEMPO

Al 45′, gran gol di Bruschi che rimette le cose a posto: azione solitaria in posizione centrale e, una volta giunto al limite, destro di leggero esterno che spedisce il pallone a baciare il palo prima di terminare in rete. Giusto coronamento a una prova molto buona dell’attaccante rossonero.

Altro sparo da fuori area da parte di Bruschi, con il destro: tiro potente, ma Pissardo riesce a bloccare in due tempi. Fiorenzuola che non riesce a trovare spazi nell’area dell’undici di Zironelli.

Alla mezz’ora di gioco, primo vero intervento di Pissardo che deve superarsi sulla conclusione scagliata da trenta metri da Bruschi. Poco dopo, altra grossa chance per i rossoneri: sugli sviluppi del calcio d’angolo, altra super parata di Pissardo sul piatto destro di Potop appostato a centro area.

Al 25′, doccia fredda per il Fiorenzuola: traversone da destra con Ganz che tenta la conclusione che diviene però assist per Enrici che, in spaccata, a pochi metri dalla linea di porta, mette dentro il pallone del vantaggio ospite.

Buona iniziativa del Fiorenzuola al 23′: partenza di Mamona in contropiede che, dopo aver tagliato il campo, ha servito in profondità Bruschi il cui traversone intendeva servire Oneto sotto porta con il centravanti anticipato di un soffio. Gara non troppo spettacolare, ancora nessun intervento vero da parte dei due portieri.

Primi dieci minuti di gioco e gara caratterizzata da ritmi molto sostenuti. Lecco temibile quando punta l’area, ma Fiorenzuola che ha procurato alcuni brividi al 5′ con una bella iniziativa in profondità che ha visto Currarino pronto all’inserimento: contrasto in area, tutto regolare secondo il direttore di gara.

Sono in campo al Pavesi, Fiorenzuola e Lecco, gara valida per l’ottavo turno del campionato di serie C. Tra i rossoneri c’è Oneto al centro dell’attacco, prima da titolare per Guglieri.

