Cadeo, il sindaco Marica Toma: “Trasversali alla politica, ascolteremo tutti”

Prima donna sindaco del comune di Cadeo, ha già preso possesso del suo nuovo ufficio in municipio. Un “trasferimento interno”, dato che fino al giorno prima era vicesindaco. E’ Marica Toma, il nuovo primo cittadino, che ci tiene a sottolineare che la sua è una lista civica, senza colori politici. Anzi, al contrario; perché nella sua squadra, spiega, ci sono professionisti di differenti preferenze politiche, ma non ha importanza perché quello che conta è l’obiettivo comune: l’amministrazione del bene pubblico di Cadeo, nell’interesse dei cittadini. La non appartenenza politica della sua giunta si esprimerà nell’ascolto e nella condivisione delle esigenze di tutti, dalle strade al sociale.

L’INTERVISTA A MARICA TOMA